Puxado por alta nas passagens aéreas, IPCA-15 sobe acima do esperado

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,4% em dezembro ante novembro. Segundo os dados, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado ficou bem acima da mediana das expectativas de analistas de mercado, que esperavam uma alta de 0,25%. Com isso, o indicador fechou o ano acumulando variação de 4,72%.



Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em dezembro. A maior variação e o maior impacto vieram do grupo de transportes, com avanço de 0,77% e impacto de 0,16 ponto percentual.

O subitem passagem aérea subiu 9,02% e teve o maior impacto individual no índice do mês. Em relação aos combustíveis, houve queda de 0,27%, puxada pelos menores preços do óleo diesel, do etanol e da gasolina, enquanto o gás veicular registrou alta de 0,08%.

Os grupos de alimentação e bebidas e habitação também registraram alta, com avanço de 0,54% e 0,48%, respectivamente. As demais variações ficaram entre a queda de 0,46% de comunicação e a alta 0,56% de despesas pessoais.

A alimentação no domicílio subiu 0,55% em dezembro. Contribuíram para esse resultado as altas da cebola, da batata-inglesa, do arroz e das carnes. Por outro lado, os preços do tomate e do leite longa vida caíram. A alimentação fora do domicílio também acelerou alta de 0,53%, tanto a refeição quanto o lanche tiveram variações superiores às observadas no mês anterior.