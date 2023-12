Lombo segue como a proteína mais popular nas mesas brasileiras no Natal

Uma ceia de Natal bem preparada pode conter diversas opções no cardápio. Mas, certamente, uma proteína é essencial para o momento em família ou com amigos. Diante disso, a Scanntech revelou que, em 2023, o lombo continuou sendo a proteína mais popular entre os brasileiros na tradicional ceia, com 64% do volume de vendas entre as opções do mercado.

Apesar da liderança, a diferença do lombo para os concorrentes caiu um pouco nesse ano. Com um preço médio de R$ 19,22 por quilo, o item apresentou queda de 11% no volume de vendas. Em movimento contrário, o tender registrou um aumento de 11% na comercialização, impulsionado por uma deflação de 7,7% na comparação com o ano passado. Em 2023, o preço médio do quilo de tender foi de R$ 45,89.

Já o peru, também popularmente consumido nas comemorações de fim de ano, viu o seu preço cair 2,8%, para R$ 27,88 por quilo, e as vendas aumentarem em 2% neste ano. Para a diretora de marketing da Scanntech, Priscila Ariani, “estes dados não apenas ilustram as tendências de consumo natalino no Brasil, mas também reforçam a importância de entender as preferências dos consumidores para orientar o varejo alimentar durante os períodos festivos”.

Cestas mais caras

Além das proteínas, o estudo também verificou o volume de vendas de itens considerados populares para cestas de alimentos de Natal. De acordo com os dados, o item que registrou o maior aumento de preço foi o azeite, que subiu 34,5%. Por conta disso, principalmente, o também chamado óleo de oliva foi o item que mais teve retração nas vendas unitárias, com queda de 14,93%.

Diante disso, as cestas com produtos de fim de ano tiveram um aumento de 2,37% nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento, este crescimento é impulsionado por um aumento de 5,1% no preço médio dos itens da cesta.

*Estagiário sob a supervisão de Talita de Souza