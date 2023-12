Lotex: governo autoriza Caixa a retomar comercialização da "raspadinha"

O Ministério da Fazenda autorizou nesta quinta-feira (28/12), por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), a volta da comercialização do jogo de aposta Lotex, as famosas "raspadinhas", nas loterias da Caixa Econômica Federal.

Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) é popularmente conhecida como "raspadinha", isso porque, para apostar, o consumidor precisa usar algum objeto — geralmente uma moeda — para raspar a cartela e saber se ganhou algum prêmio.

A portaria publicada nesta quinta determina que a Lotex está autorizada por um período de 24 meses, contados a partir da primeira emissão de bilhetes do produto lotérico em meio físico ou digital.

Primeiramente, os bilhetes serão vendidos pela Caixa e depois será feita uma licitação para empresas venderem a raspadinha.

Desde 2016 sem ser comercializada no Brasil, a Lotex que será comercializada terá versão digital e física. Na digital, os consumidores poderão raspá-la com o mouse do computador, no site do serviço.

A promoção de jogos de loteria faz parte de um projeto da equipe econômica de Lula para arrecadar dinheiro ao caixa do governo. A estimativa do Ministério da Fazenda é que a arrecadação por meio de loteria chegue à casa dos R$ 5 bilhões.