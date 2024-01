Natura vende The Body Shop para a Aurelius por R$ 1,25 bilhão

Grupo alemão é o novo proprietário da empresa de cosméticos - (crédito: Divulgação)

Em uma operação avaliada em 207 milhões de libras (R$ 1,25 bilhão), a Natura anunciou a conclusão da venda da marca de produtos de beleza The Body Shop ao grupo internacional de investimentos Aurelius. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destacou que a transação contribuirá para otimizar suas operações e simplificar seus negócios. O valor será pago em até cinco anos.

A operação posiciona a companhia para focar em prioridades estratégicas, especialmente a integração da Natura e Avon na América Latina, o modelo de venda direta e a otimização adicional da presença internacional da Avon. A Aurelius, com sede na Alemanha, é dona da rede de farmácias Lloyds, no Reino Unido.

Em 2017, a rede The Body Shop foi comprada pela Natura, em um acordo de â‚ 1 bilhão de euros (cerca de R$ 3,6 bilhões à época). A empresa já era dona da rede australiana Aesop, adquirida em 2012 por cerca de US$ 70 milhões (R$ 341 milhões).

Os planos eram montar uma grande operação internacional. A experiência, porém, não foi positiva. Neste ano, a Natura se desfez da Aesop, vendida para a L'Óreal por US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bilhões) e da rede The Body Shop.

Em teleconferência, em novembro, os executivos da Natura&Co deram detalhes sobre o processo de reestruturação das operações da companhia. "Continuamos na jornada de simplificação", disse o CEO, Fábio Barbosa, durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2023.

Dinamização

"A venda da The Body Shop está de acordo com nossas estratégias. Esse é um passo importante da dinamização do nosso negócio", acrescentou.

Segundo ele, a venda da Aesop acabou sendo decisiva para a Natura apresentar um lucro líquido consolidado de R$ 7,024 bilhões no terceiro trimestre, revertendo um cenário de prejuízo líquido do mesmo período de 2022. "A venda da Aesop nos ajuda a retornar para a posição de caixa líquido", comentou.

(Com informações da Agência Estado)