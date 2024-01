Balança comercial tem saldo recorde de US$ 98,8 bilhões em 2023

O saldo na balança comercial brasileira alcançou o recorde de U$ 98,8 bilhões em 2023. O dado consta do relatório divulgado na tarde desta sexta-feira (5/1) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e serviços (MDIC).

O resultado, que veio acima das expectativas do mercado e do próprio MDIC, é o maior da série histórica, que começou em 1989. As exportações somaram US$ 339,67 bilhões, significando elevação de 1,7% em relação às vendas realizadas em 2022. Já as importações, que somaram US$ 240,8, caíram 11,7% na mesma comparação.

A corrente de comércio — a soma de tudo o que foi vendido e comprado — observou queda de 4,3%, totalizando US$ 580,51 bilhões.

Somente no mês de dezembro, as exportações somaram US$ 28,8 bilhões e as importações, US$ 19,4 bilhões, com saldo positivo de US$ 9,36 bilhões e corrente de comércio de US$ 48,318 bilhões.

Em instantes, o vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, e a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, irão comentar os números.