Concurso do BC abre inscrições para 100 vagas com salário de R$ 21 mil

Carolina Braga — Especial para o Correio

Além do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), os concurseiros de plantão voltaram às apostilas para concorrerem às milhares de oportunidades abertas neste ano em todo o país. A partir de hoje até 21 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o concurso do Banco Central, e o salário é de R$ 20.924,80.

Ao todo são 100 vagas para o cargo de analista: 50 na área de economia e finanças e 50 na área de tecnologia da informação, além da formação de um cadastro reserva para a função de analista da autoridade monetária. O edital com as informações referentes às provas foi publicado no dia 25 de janeiro no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme levantamento feito pelo caderno Trabalho & Formação Profissional do Correio, atualmente, há 103 concursos públicos com inscrições abertas em todo o país, para além do Enem dos Concursos, que abriu as inscrições no último dia 19. Ao todo, são quase 17,5 mil vagas.

Nas primeiras 24 horas de abertura das inscrições, mais de 200 mil pessoas já haviam se inscrito para o Concurso Unificado.

Em entrevista ao Correio, publicada ontem, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou que o Concurso Unificado é uma etapa importante da reforma administrativa planejada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que está em curso desde o início do ano passado. "A demanda para este ano foi de 84 mil [servidores] em todos os ministérios. Mas, obviamente, não haverá 80 mil vagas nos próximos concursos", disse Dweck. Ela acrescentou que a falta de trabalhadores no setor público federal deixa os atuais servidores em estado de exaustão e sobrecarga de trabalho.

A alta demanda de servidores federais se deve ao fato que o Estado perdeu cerca de 70 mil profissionais desde 2016 — seja pelo baixo número de concursos desde então, seja pela aposentadoria dos antigos servidores. Nesse sentido, apesar da demanda ser notavelmente maior, a ministra afirmou que o compromisso do governo é que sejam criados de 9 a 10 mil postos de trabalho no serviço público até o fim do mandato do atual presidente da República.

Além de novos concursos, em 2024, a proposta do governo é a de que haja aumento salarial real para a maioria dos servidores federais. Para a ministra, as duas medidas vão servir para fortalecer o trabalho público e deixar o Estado "com o tamanho necessário" para servir à população.

É preciso que o concurseiro fique atento, porque várias inscrições terminam no fim deste mês, como é o caso do certame da Casa da Moeda do Brasil, cujo prazo vence dia 31. O concurso está com 54 oportunidades abertas com salários de R$ 3.749,70 a R$ 9.126,73. Já a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) está com 15 vagas abertas até o dia 1º de fevereiro para analistas. A remuneração é de R$ 9.485,62. A Petrobras tem 7 mil vagas abertas até o dia 31 para diversos cargos, com salários de R$ 3.446,23 a R$ 5.878,82.

No próximo dia 29, estarão abertas as inscrições para o concurso do Tesouro Nacional. É o primeiro certame do órgão desde 2012, com 40 vagas para analista e salário de R$ 20.924,80. As provas serão aplicadas em junho e a expectativa do secretário do Tesouro, Rogério Ceron, é de que os aprovados ingressem "no fim de agosto ou no começo de setembro".

No Distrito Federal, há cinco concursos abertos com 39 vagas. Para o Centro-Oeste, há 14 seleções abertas com 2.172 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são oito concursos com 166 postos vagos. Entre os certames nacionais, há 8.186 oportunidades em 11 processos seletivos. Há ainda oito concursos estaduais com 2.054 vagas. Para quem tem interesse em seleções municipais, há 23 certames para 3.907 posições. Também há vagas abertas nas universidades federais (614) e nos institutos federais (342).