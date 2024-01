Câmara dos Deputados divulga resultado definitivo das objetivas

YR Yasmin Rajab

Os documentos foram publicados no site da Fundação Getulio Vargas - (crédito: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

O resultado definitivo das provas objetivas do concurso da Câmara dos Deputados, para sete carreiras, está disponível. Os documentos foram publicados no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca organizadora.

Os resultados são referentes às seguintes carreiras: analista legislativo, nas atribuições contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico.

O certame ofertou 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva. As vagas são para analista legislativo, distribuídas entre diversas especialidades.



Além das provas objetivas e discursivas, faz parte da seleção a etapa de prova de títulos, no caso dos concorrentes para as vagas de consultores e médicos.

Os exames ocorrem em todas as capitais do país, enquanto as demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorrem apenas em Brasília.