Relatório feito semanalmente por economistas do mercado financeiro e divulgado pelo Banco Central, o Boletim Focus desta segunda-feira (22/1) mostrou a redução nas projeções da inflação e do dólar para este ano. O IPCA, de acordo com estimativas do Focus, recuou de 3,87% para 3,86% em 2024.

Para o ano que vem, o boletim, emitido nesta segunda pelo BC, projetou a inflação em 3,5%. Esse percentual também é estimado para 2026 e para o ano de 2027. As projeções para a taxa de câmbio neste ano também caíram, de acordo com o Focus.

As projeções para o dólar em 2024 passou de R$ 4,95 para R$ 4,92. As de 2025 foram mantidas em R$ 5 e a aposta para 2026 passou de R$ 5,06 para R$ 5,05. A estimativa do dólar em relação ao real para 2027 foi mantida em R$ 5,10.

Selic



O boletim Focus desta segunda mostra que as projeções à taxa básica de juros (Selic) de 2024 se mantiveram nos 9%. Estimativa para 2025 se manteve em 8,50% e a projeção para 2026, por sua vez, permanece nos mesmos 8,50% há 24 semanas seguidas. A projeção da Selic de 2027 também ficou em 8,50%. A atual taxa Selic está em 11,25%.

PIB

As projeções para a evolução o PIB para 2024 subiram de 1,59% para 1,60%. A estimativa para 2025 também foi mantida em 2,0% pela sexta semana seguida e a de 2026 está em 2,0% há 24 semanas consecutivas. A estimativa também está em 2,0% em 2027, há 27 semanas, de acordo com o Boletim Focus.