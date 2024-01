Passagem por R$ 200 começa em fevereiro, promete ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, garantiu, nesta quarta-feira (24/1), que, em 5 de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar o programa “Voa Brasil”. A medida deve oferecer passagens por R$ 200 para um público específico, como estudantes e funcionários públicos, além de aposentados e pensionistas.

"O Voa Brasil será anunciado dia 5 de fevereiro pelo presidente da República. Passa a valer dia 5 de fevereiro", afirmou o ministro, nesta quarta-feira (24/1), após uma reunião, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula e dirigentes de empresas aéreas.

Costa não deu mais detalhes se o programa seguirá os mesmos moldes antecipados pelo ex-ministro da pasta Márcio França, ao Correio, em março de 2023.

Após a troca no comando, com Costa Filho assumindo o ministério, questionado diversas vezes sobre a manutenção do programa Voe Brasil, o novo titular da pasta sempre garantiu a continuidade da proposta, mas não tinha indicado uma data de lançamento da ação.

Em 2023, quando do anúncio do projeto, a falta de previsão de data e os valores muito abaixo da média praticada pelas aéreas levaram o programa ao descrédito. Percepção essa que foi ampliada quando o próprio presidente Lula, cobrou publicamente dos seus ministros para não anunciarem políticas públicas antes do aval da Casa Civil.

Sem citar França, Lula disse que não quer "propostas de ministros", mas de governo e depois pediu que os auxiliares que sejam autores de alguma "genialidade" encaminhem antes para o trâmite adequado do governo antes de falar sobre as propostas.

"Não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo, e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido", afirmou, à época, o presidente.