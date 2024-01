Desafio nas compras: brasiliense faz malabarismo para tentar economizar

Comida do cotidiano, prato nacional e alimento indispensável na mesa dos brasileiros, o arroz tem assustado os consumidores pelo aumento significativo do preço. Nos mercados da capital federal, o consumidor tem buscado encontrar a melhor receita para preservar as finanças e driblar o aumento desses alimentos.

O médico veterinário Carlos Augusto Nunes, 65 anos, costuma ir a vários supermercados em busca dos melhores preços para aproveitar os dias de promoção. Para ele, o arroz foi um dos alimentos que mais pesaram na lista de compras. Antes ele pagava em média R$ 20 por um pacote de 5kg. Agora o médico veterinário se assusta por pagar o dobro do preço pelo produto e afirma que tem tentado diminuir o consumo.

“O arroz a gente vem de uns valores em torno de R$ 18, R$ 20, e hoje está chegando a quase R$40. É um valor muito acima do esperado até pela inflação que é passada. Isso nos deixa entristecidos, nos deixa perplexos. Eu tento aproveitar as promoções, ir a vários mercados aqui em Brasília e tento diminuir os custos e procurar as promoções, o dia do verde, o dia da carne. Com isso, a gente vai tentando minimizar esses aumentos, mas não é nada fácil”, relatou.

O empresário Rodrigo Machado, 32 anos, se assustou com o aumento dos alimentos. Para driblar essa alta, ele tenta aproveitar as promoções sempre que possível. Rodrigo conta que antes, com R$200,00, conseguia levar para casa vários produtos. No cenário atual, ele sai do mercado com apenas duas sacolas.

“Nos últimos meses, a gente percebe que tem aumentado o preço dos alimentos. Com as festas de fim de ano e obrigações como IPVA, a gente fica com várias contas para pagar no início do ano. Então, a saída é procurar promoções nos mercados e fazer feira para tentar recuperar essa perda. Agora estou esperando um filho com minha namorada, então estou tentando economizar ainda mais”, contou.

