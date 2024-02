Após dois aumentos, confiança da indústria tem leve queda em fevereiro

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) registrou queda no mês de fevereiro. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (19/2) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam para um recuo de 0,5 ponto neste mês, o que interrompe uma sequência de dois resultados positivos. Com isso, o índice passou de 53,2 pontos para 52,7 pontos, ainda dentro do nível de confiança (acima dos 50 pontos).

Apesar de ser um leve recuo, a queda deste mês foi percebida em todos os componentes que integram o Icei. O Índice de Condições Atuais, por sua vez, regrediu 0,6 ponto, para o patamar de 47,7 pontos, ou seja, em um nível abaixo da linha divisória de 50 pontos. A CNI destaca que o indicador continua a revelar uma percepção de piora das condições atuais em relação aos seis meses anteriores.

Já o Índice de Expectativas recuou 0,5 ponto, para 55,2 pontos, o que indica que está dentro do patamar de otimismo considerado pela CNI. O bom resultado revela que o setor está confiante em relação aos próximos seis meses.

Entretanto, o subcomponente que registra a expectativa em relação aos próximos seis meses da economia brasileira recuou 1,3 ponto e passou de 50,1 pontos para 48,8 pontos. Diante disso, a percepção que a pesquisa revela é que os empresários do país passaram de um nível de otimismo para um sentimento de falta de confiança em relação ao cenário macroeconômico nacional.

