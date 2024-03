Brasil registra deficit corrente de R$ 5,1 bi em janeiro, aponta BC

O Brasil teve um deficit de transações correntes de US$ 5,068 bilhões em janeiro, menor saldo negativo para o mês desde janeiro de 2009. Segundo os dados das Estatísticas do Setor Externo, divulgados nesta quarta-feira (6/3) pelo Banco Central (BC), houve uma redução de US$ 3,9 bilhões no deficit em comparação com janeiro de 2023.

A queda foi atribuída ao superavit de US$ 4,365 bilhões na balança comercial. Em janeiro, as exportações de bens totalizaram US$ 27,3 bilhões, enquanto as importações de bens, US$ 23,0 bilhões.

De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o superavit comercial praticamente quintuplicou no último ano, causa fundamental para redução do deficit em transações correntes. “O saldo da balança é o melhor para meses de janeiro e também no acumulado em 12 meses de toda a série histórica”, destacou, em coletiva de imprensa.

A conta de serviços ficou negativa em US$ 3,277 bilhões, assim como a conta de renda primária, que ficou deficitária em US$ 6,297 bilhões. A conta financeira, por sua vez, teve saldo positivo de US$ 141 milhões.

Os investimentos diretos no país (IDP) registraram ingressos líquidos de US$ 8,7 bilhões em janeiro de 2024, ante US$ 6,5 bilhões em janeiro de 2023. Segundo os dados, houve ingressos líquidos de US$ 6,7 bilhões em participação no capital e de US$ 2,1 bilhões, em operações intercompanhia.

Em 12 meses, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 24,655 bilhões, o que representa 1,12% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado também apresenta uma redução em comparação ao mesmo período do ano passado, que foi de deficit de US$ 49,9 bilhões, o equivalente a 2,52% do PIB.