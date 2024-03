Produção de veículos pode chegar a 3 milhões por ano até 2026, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta terça-feira (26/3) que o Brasil pode chegar à meta de três milhões de carros produzidos por ano até 2026. Ele citou que as medidas econômicas do governo criam um cenário favorável para que o número seja atingido, especialmente a reforma tributária e o Marco de Garantias.

Haddad discursou sobre o tema durante evento para assinatura da regulamentação do Programa Mover, que dará incentivos fiscais para montadoras que invistam em pesquisas para descarbonização da frota. Também estavam presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, entre outros ministros.

Para Haddad, as duas medidas podem contribuir para o setor de automóveis. “A reforma tributária, cuja regulamentação deve ser encaminhada até 15 de abril ao Congresso Nacional — o importante para a indústria é saber qual o Brasil que está sendo preparado para ela”, comentou o chefe da Fazenda. E o Marco dos Garantias, que permite que um bem seja usado como garantia para mais de um empréstimo. A expectativa de Haddad é que o crescimento na produção de veículos aumente até 20%, caso as medidas sejam implementadas da forma esperada.

“Superando a marca de 2,5 milhões e, até o fim do mandato, superar três milhões de unidades. Com a queda da Selic, queda da taxa de juros, incentivos que o governo preparou… Na minha opinião, é o suficiente para almejarmos bater o recorde de produção no médio prazo”, avaliou Haddad.

O ministro discursou para uma plateia composta de executivos das montadoras e representantes de associações que representam o setor, como a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e a Associação Brasileira do Veículo Elétrica (ABVE).