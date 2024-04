Governo pede cancelamento do regime de urgência do PL das Falências

O Palácio do Planalto enviou um pedido ao Congresso Nacional para que seja retirada a urgência da tramitação do projeto que visa aprimorar a Lei de Falências e Recuperação de Empresas (LFRE). O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no fim de março e agora terá sua tramitação iniciada no Senado Federal.

O pedido foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (10/4). O projeto, enviado pelo governo em janeiro para apreciação dos parlamentares, é uma das medidas da "reforma microeconômica" defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O PL prevê que, em caso de falência do devedor, os credores possam eleger um gestor fiduciário, que coordenará a liquidação dos ativos e o pagamento dos créditos, conforme plano aprovado pelos próprios credores.

Com o selo de urgência, a proposta teria tramitação mais célere no Legislativo, com prazos predefinidos e dispensa de algumas etapas para avançar mais rápido. A justificativa para o cancelamento do regime não foi informada.