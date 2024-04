BLOCOS ECONÔMICOS

Comissão parlamentar da UE expressa "frustração" por falta de acordo UE-Mercosul Em janeiro, os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul emitiram uma declaração conjunta na qual defenderam a assinatura do pacto o mais rápido possível. O acordo UE-Mercosul poderia criar um mercado integrado com quase 800 milhões de habitantes