Conab prevê queda de 8% na produção de grãos do país na safra 2023/24

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nesta quinta-feira (11/4) uma nova projeção para a safra de grãos 2023/2024. De acordo com a entidade, o Brasil deve atingir um total de 294,1 milhões de toneladas de produção neste ano, o que significa uma redução de 8% em relação à última, quando foram colhidas 319,8 mil toneladas. Essa foi a sétima projeção da safra deste ano organizada pela empresa pública, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

De acordo com a Conab, a quebra da safra atual se deve à forte atuação do El Niño em intensidades mais altas. No ano passado, o fenômeno causou um impacto negativo desde as fases iniciais de plantio até o desenvolvimento das lavouras nas regiões produtoras do país. A área estimada de plantio dos grãos nesta safra ficou praticamente estável em relação ao ano passado, em 78,53 milhões de hectares.

Considerado o principal produto plantado no país, a soja já atingiu 76,4% da área cultivada no Brasil, com uma estimativa de produção de 146,52 milhões de toneladas. Com a colheita já avançada nas principais áreas produtoras do país, a expectativa da Conab é que haja uma queda de 5,2% em relação à safra anterior. A principal razão para a queda, segundo o órgão, se deve ao baixo nível de chuvas e a temperaturas mais altas no Centro-Oeste e no Sudeste.

Em relação ao milho — a principal cultura cultivada na segunda safra —, a projeção é de uma produção total de 110,96 milhões de toneladas este ano. Na semana passada, o órgão já havia informado, pela publicação Progresso de Safra, que os trabalhos de colheita da primeira safra do cereal já atingia 51% da área cultivada. Nessa fase, a expectativa de produção é de 23,36 milhões de toneladas.