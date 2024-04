Abraleite realiza 2º Fórum Nacional do Leite com presenças internacionais

A Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) realizou, nesta terça-feira (16/4), o primeiro dia do 2º Fórum Nacional do Leite, na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O evento visa promover o reconhecimento do setor de produção de lácteos como estratégico para o país, além de discutir os desafios e oportunidades presentes para a cadeia do leite. Biosseguridade, sustentabilidade, gestão, mercado e comunicação foram alguns dos temas abordados.

Durante a abertura do evento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o governo tem se preocupado em trabalhar todas as etapas da cadeia do leite em busca de maior competitividade para o setor. O ministro mencionou um novo programa, em parceria com a Embrapa, de incentivo à cadeia produtiva do leite, chamado Balde Cheio.

“Nós temos muitas contribuições, vamos fazer o programa de embriões e trabalhar todas as fases e etapas da cadeia produtiva do leite para dar a volta por cima num cenário que nós entendemos que vai ser um cenário de diminuição muito importante da importação (do leite). Por essa razão, eu trago aqui as providências do governo do presidente Lula, as providências do nosso ministério e desejo que nós possamos passar por esse momento, dar a volta por cima e nos tornar um país que abastece o seu mercado interno e tem estrutura para oferecer leite e derivados para o mundo inteiro”, alegou.

Teixeira se prontificou a uma reunião, após o fim do evento, para discutir as conclusões apresentadas.

O evento contou com painéis que abordaram desde sustentabilidade a biosseguridade, essa última recebendo grande destaque. Palestrantes internacionais, como o ex-diretor corporativo de agricultura da Nestlé, Hans Jöhr, também compuseram o cronograma do primeiro dia do Fórum.

Os painéis e palestras continuam nesta quarta-feira (17/4), até às 12:50.