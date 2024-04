Haddad antecipa volta ao Brasil para negociar pauta econômica no Congresso

Em nota, a assessoria afirmou que a mudança se deu por causa da "agenda econômica em Brasília e de negociações com o Congresso envolvendo os projetos de interesse do governo" - (crédito: Diogo Zacarias)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antecipou para a noite desta quinta-feira (18/4) o retorno de sua viagem aos Estados Unidos. Em nota, a assessoria de imprensa afirmou que a mudança se deu por causa da “agenda econômica em Brasília e de negociações com o Congresso envolvendo os projetos de interesse do governo”.

Estão previstos para a próxima semana os envios do projeto de lei complementar da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo e do PL da renegociação da dívida dos estados.

Originalmente, a regulamentação da reforma seria encaminhada ao Congresso nesta semana. No entanto, o envio foi adiado por causa da viagem do ministro, que participa da Reunião de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da segunda reunião da trilha de finanças do G20. Por causa do atraso da Fazenda, a Câmara dos Deputados acabou se antecipando na apresentação de propostas.

A expectativa também é de que o Legislativo retome na próxima semana pautas do governo que visam a aumentar a arrecadação, como os projetos de leis para reformular o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e para rever a desoneração de pequenos municípios.