Ações da Petz têm alta de mais de 40% após anúncio fusão com a Cobasi

As empresas Petz e Cobasi seguem adiante com a possibilidade de fusão entre as duas varejistas. Nesta sexta-feira (19/4), foi publicado um fato relevante que atesta a assinatura das duas empresas de um memorando de entendimentos não vinculante, o que indica a continuação do processo de união. Caso se concretize a fusão, essa nova empresa seria a líder absoluta no setor de produtos para animais de estimação.

De acordo com o documento publicado hoje, a nova rede ficaria com 483 lojas, faturamento anual de cerca de R$ 6,9 bilhões (em valor bruto) e um lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação — com Ebitda ajustado — de R$ 464 milhões, ao considerar os números das duas empresas em 2023.

Os papeis da Petz (PETZ3) chegaram a atingir quase 50% de valorização nesta sexta, em meio ao processo de negociação para fusão da marca com a concorrente Cobasi. Às 14h30, a ação era negociada a R$ 4,94, com aumento de 41,14%, em relação ao fechamento anterior, quando estava sendo vendida a R$ 3,50.

As ações dispararam após a abertura do mercado e chegaram a valer R$ 5,24 durante a manhã, o que correspondia a um aumento de quase 50% em relação ao valor do fechamento de quinta.

Divisão meio a meio

As tratativas para a possível fusão se tornaram mais frequentes nos últimos dias, após a conversa ter sido deixada de lado no começo deste ano. A proposta que consta no fato relevante prevê uma divisão em meio a meio da nova empresa. As negociações consideram a ação da Petz valendo R$ 7,10 (atualmente está em quase R$ 5), o que implica em um valor de mercado avaliado em R$ 3,28 bilhões.

O acordo ainda prevê o pagamento de R$ 450 bilhões da Cobasi para os acionistas da Petz, devido à diferença no valor de mercado entre as duas varejistas, o que possibilitaria a divisão de 50%.