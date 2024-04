Empreender é um dos desejos de boa parte dos brasileiros. Em grande parte, isso surge de uma atmosfera cultural. No entanto, para aproveitar da melhor forma o seu negócio e ter bons retornos, deve-se seguir um bom planejamento, bem como algumas dicas importantes.

"Ter uma cultura orientada para resultados é um dos pilares do estabelecimento concreto de uma empresa", afirma Gustavo Medeiros, mentor empresarial e especialista em neurolinguística. Segundo ele, ter uma empresa não é apenas identificar uma demanda de mercado, mas também saber aproveitá-la da melhor forma.

Por isso, a seguir, veja 4 dicas para melhorar os resultados da sua empresa!

1. Planeje as campanhas

Segundo o especialista, qualquer empresa, grande ou média, é movida pela venda, que deve ser movimentada por um calendário. "Seja pela periodicidade de certas compras, seja pela presença de datas comemorativas que aquecem o negócio, é preciso ter um bom planejamento prévio para poder aproveitar da melhor forma essas datas", explica.

2. Cuide do marketing digital

O mentor empresarial explica que o campo digital se tornou um dos mais importantes para ampliar a base de clientes e buscar novos leads, mas que é preciso alguns cuidados antes de usá-lo. "Antes é preciso entendê-lo e acompanhá-lo, direcionar as suas campanhas e buscar melhores resultados para seus investimentos em marketing digital", explica Gustavo Medeiros.

3. Invista em treinamento

Ter uma boa equipe é fundamental para potencializar os resultados do seu negócio. "É importante que você busque sempre investir em treinamentos e capacitações para seus funcionários, ensine-os suas técnicas, afie o machado dos seus vendedores para que eles consigam trazer melhores resultados, faça isso de forma constante e cultural", indica Gustavo Medeiros.

4. Fidelize os seus clientes

Fidelizar os clientes é uma das estratégias fundamentais, afinal não adianta só vender, é preciso realizar todo o processo de pós-venda. "Uma das principais características de negócios de sucesso é a constância nas vendas. A depender do tipo de negócio, isso pode ser mais fácil ou mais difícil. No entanto, para que seu cliente continue comprando na sua empresa, é preciso investir em fidelização. Trate bem o seu cliente, ofereça programas de desconto a longo prazo, mostre o valor (não o preço) do seu negócio", conclui.

Por Adriana Quintairos