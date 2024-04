Ações da Casas Bahia sobem após anúncio de recuperação extrajudicial

As ações ordinárias do Grupo Casas Bahia (BHIA3) tiveram forte valorização nesta segunda-feira (29/4) e puxaram a lista de papeis mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa — B3). Os papeis da empresa encerraram o dia em alta de 34,19% — sendo vendidas a R$ 7,30.



O aumento repentino ocorre após o anúncio de uma recuperação extrajudicial para renegociar dívidas que totalizam R$ 4,1 bilhões. Os principais credores neste montante são as instituições financeiras Bradesco e Banco do Brasil, que, juntas, têm direito a receber cerca de 55% do valor bilionário.

Mesmo com o aumento recente, as ações do grupo ainda acumulam uma forte desvalorização desde o ano passado. Nos últimos doze meses, elas tiveram queda de 84,13%, enquanto que, desde o início de 2024, o resultado negativo acumulado chega a 35,85%.

Desde o ano passado, a Casas Bahia passa por um período de crise mais acentuada, com mais de 8 mil funcionários demitidos desde então, e o anúncio de um plano para fechar mais até 100 lojas em todo o país. Além disso, este ano será o segundo consecutivo em que o grupo não vai abrir nenhuma loja nova.