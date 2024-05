Moody’s melhora perspectiva de crescimento do Brasil para positiva

A agência de classificação de risco de crédito norte-americana Moody's alterou a perspectiva de crescimento econômico do Brasil de ‘estável’ para ‘positiva’. Apesar disso, o rating (classificação) do país segue em Ba2, ainda dentro da categoria de especulação, a duas posições de atingir o nível de ‘grau de investimento’ (que começa em Baa3), que indica que a nação é considerada ‘boa pagadora’.

De acordo com a Moddy’s, a mudança de avaliação considera uma aparente melhora das perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Segundo ela, essas expectativas são mais robustas do que no período pré-pandemia.

A agência também ressalta que a implementação de reformas estruturais em diferentes governos, assim como a presença de barreiras institucionais que reduzem incertezas sobre a direção futura das políticas públicas, são responsáveis pela melhora da avaliação do país.

“A mudança de perspectiva para positiva tem como base a avaliação da Moody's de que um crescimento mais forte combinado com um progresso contínuo, embora gradual, em direção à consolidação fiscal, pode permitir que o peso da dívida do Brasil se estabilize. No entanto, há riscos para a continuidade da execução da consolidação fiscal pelo governo”, destaca, em nota, a agência.