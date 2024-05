Governo vai focar em novas estratégias para recuperar economia no RS

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (7/5) que, após as medidas de resgate e saúde da população atingida pelos temporais no Rio Grande do Sul, o governo deve focar em novas estratégias para reerguer a economia do estado.

“Não faltarão recursos para recuperar o estado. A primeira medida foi salvar vidas e amparar as famílias. Eu falei ontem com a direção da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e hoje já foi prorrogado o pagamento de impostos. Nós vamos, sim, ajudar a recuperar o parque industrial e o setor econômico do estado”, disse em evento em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

Alckmin enfatizou que a enchente não acabou. “Nós ainda teremos, na região sul do estado, um aumento do nível das águas. (Vamos) Amparar as famílias, dando todo o apoio à área de saúde, depois reconstruir a infraestrutura dos municípios, rodovias estaduais, federais, pontes e recuperar a questão econômica. É um trabalho que vai ser feito, envolve agricultura, recuperação agrícola, industrial e serviço”, explicou.

Segundo um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o agro é o setor mais afetado pelas enchentes no estado. Dados apurados até o momento apontam para um prejuízo financeiro de R$ 506,8 milhões com os danos causados pela tragédia.