6 golpes online para não cair no Dia das Mães

O Dia das Mães é conhecido por ser uma das datas comemorativas que mais movimenta o setor varejista. No período, muitos consumidores realizam compras em shoppings, lojas físicas e, principalmente, no ambiente online. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, a expectativa é de que cerca de 128 milhões de consumidores adquiram presentes para celebrar a data em 2024.

No entanto, assim como as vendas aumentam, o número de golpes na internet segue a mesma projeção. Segundo Wanderson Castilho, perito digital e CEO da Enetsec, a praticidade em realizar compras em poucos cliques, aliada a emoção da vítima, faz com que tudo fique mais confortável para o cibercriminoso aplicar o seu golpe.

"O apelo emocional em datas comemorativas facilita a ação dos fraudadores. Eles sabem como agir, e em qual momento agir; por isso, é importante se atentar aos pequenos detalhes no momento de sua compra, e garantir que ela seja, no mínimo, segura", alerta o especialista.

Para você evitar cair em fraudes e aproveitar o Dia das Mães sem problemas, Wanderson Castilho destaca os principais golpes deste período. Confira!

1. Roubo de dados

Esse golpe é muito comum, os cibercrimonosos induzem a vítima a clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS e até WhatsApp. Com isso, os golpistas conseguem instalar um software malicioso em celulares e pescar os dados bancários. Esses golpes também incluem outras maneiras de enganar as vítimas, como atrair para sites fraudulentos, sempre com a finalidade de obter os dados financeiros.

2. Promoções tentadoras

Nesse período é muito comum observar anúncios com promoções, e algumas com preços abaixo do mercado em até 40%. Assim, o perito digital alerta desconfiar sempre de promoções exorbitantes, elas tendem a ser irreais.

3. Vendedores falsos em marketplaces

Em plataformas de venda online, como marketplaces, golpistas podem criar perfis falsos para vender produtos inexistentes ou de má qualidade. Por isso, certifique-se de verificar a reputação do vendedor e ler as avaliações de outros compradores antes de efetuar uma compra.

4. Lojas falsas

O especialista explica que o Instagram é uma rede com muitos usuários ativos, sendo assim, uma ótima ferramenta para anunciar serviços e produtos à venda. No entanto, se tornou mais um espaço para os golpistas. "Eles utilizam para anunciar ofertas falsas, que podem levar a roubo de dinheiro, dados e até outras ameaças", pontua Wanderson Castilho.

5. Vale-presente

Nesse golpe, o perito digital explica que os golpistas enviam e-mails e mensagens por SMS oferecendo vales-presente ou descontos para lojas online bem populares e conhecidas. O texto pede que a vítima clique em um link para resgatar o brinde ou desconto, mas leva a um site suspeito que coleta informações pessoais e dados financeiros.

6. Boleto falso

Além do PIX, os boletos bancários são uma alternativa muito buscada para o pagamento de compras online, e é exatamente aqui que os golpistas aproveitam. Neste golpe, os criminosos fraudam os documentos e enviam ao consumidor como se fosse verdadeiro, recebem o dinheiro e não enviam a encomenda.

Como se proteger de golpes?

Para evitar estes problemas, Wanderson Castilho explica como garantir uma compra segura na internet. Veja:

Antes de realizar qualquer compra no ambiente online, utilize a técnica dos 3P: Pare, Pense e Pesquise;

Dê preferência aos sites conhecidos e cheque se o endereço realmente é verdadeiro;

Cuidado com seus dados pessoais. Não os forneça para qualquer um que se identifique como empresa;

Ao receber ofertas por e-mail ou mensagens, não clique. Vá até o site original para ver se a promoção realmente existe;

Prefira o uso de cartão virtual temporário, que só pode ser usado em uma operação;

Se procurado por WhatsApp por algum número desconhecido, mesmo que com uma foto familiar, busque contatar a pessoa, de preferência ligando no telefone.

Por Luana Farias e Redação EdiCase

