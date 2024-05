Balança comercial avança 13,7% e fecha abril em superavit de US$ 9 bilhões

As exportações subiram 14,1% e as importações tiveram alta de 14,3%, em relação ao mesmo mês do ano passado - (crédito: Bernd Dittrich/Unsplash)

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) divulgou, nesta quarta-feira (8/5), os resultados da balança comercial de abril. As exportações subiram 14,1% e as importações tiveram alta de 14,3%, em relação ao mesmo mês do ano passado. No geral, a balança avançou 13,7%, com superavit de US$ 9 bilhões.

O resultado é de superavit quando as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é deficitário.

O único setor que apresentou queda nas exportações no período foi a agropecuária, que recuou 7,9% em relação a abril de 2023. Já os outros dois tiveram saldo positivo no mês passado. As vendas para o exterior na indústria extrativa avançaram 48,6%, já na indústria de transformação o valor obtido cresceu 16,6%.

Pelo lado das importações, o maior aumento foi observado no setor de bens de consumo, que subiu 31,6% no último mês. No entanto, o maior valor gasto foi com os bens intermediários, que custaram US$ 13,1 bilhões ao país em abril. Também houve aumento das importações de bens de capital (28,7%) e de combustíveis (2,7%).

Em abril, houve aumento do valor exportado pelo Brasil em praticamente todos os principais parceiros comerciais. Para a China — maior parceiro do país —, as vendas cresceram 7,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já para a União Europeia, as exportações avançaram 39,3%, enquanto nos Estados Unidos, esse valor subiu 14%.

Apesar disso, as exportações para o Mercosul tiveram uma forte queda no mês passado, quando o valor acumulado das vendas caiu 25%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O principal destaque vai para a queda no valor total exportado para a Argentina. Em abril de 2023, as exportações para o país vizinho atingiram R$ 1,6 bilhão; no último mês recuou para R$ 1,1 bilhão.

Acumulado do ano

Até o último mês, a balança comercial brasileira já avançou 17,7%, devido ao aumento de 5,7% das exportações, que atingiram um saldo de US$ 108,8 bilhões. Em contrapartida, as importações também cresceram em 2,2%, alcançando US$ 81,1 bilhões.