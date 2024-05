Parceira da Shein no Brasil, Coteminas entra em recuperação judicial

Com dívida líquida de R$ 1,1 bilhão, o Grupo Coteminas entrou em regime de recuperação judicial nesta quarta-feira (9/5). A companhia têxtil, parceira da varejista chinesa Shein no Brasil, pertence ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, e é dona das marcas Artex, MMartan e Santista.

Os problemas financeiros do grupo já estavam no radar do mercado desde 2021, quando os papéis da companhia caíram em 90%. “Desde o fim da pandemia, a companhia vem tendo seus negócios negativamente impactados pela combinação de fatores adversos que acarretaram dificuldades financeiras”, informou a empresa em fato relevante ao mercado.

A Justiça deferiu, em regime de urgência, a suspensão de cobranças de dívidas do grupo, a decisão foi da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (MG). Com isso, a companhia afirmou que “conseguirá a sua reestruturação financeira e de todas as empresas do grupo”.

De acordo com o último balanço, a dívida da Coteminas envolve pagamento a mais de 15 bancos, o maior deles é o Banco do Brasil, no valor de R$ 410 milhões. Em seguida aparece o Bradesco, com dívida de R$ 43 milhões, e o ABC Brasil, de R$ 36 milhões.

A parceria com a Shein foi firmada no ano passado, em meio a pressão do governo para que a varejista chinesa nacionalizasse sua produção. O acordo incluiu um empréstimo de US$ 20 milhões, cerca de R$ 100 milhões à época, para as operações da Santanense, companhia de tecidos para uniformes que integra o grupo.