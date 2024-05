Outback vai sair do Brasil? Empresa se posiciona após rumores

Nesta semana, rumores sobre uma possível saída da Bloomin’ Brands, companhia que administra o Outback do Brasil, circularam nas redes sociais. A informação que deixou amantes do restaurante aflitos veio após o lançamento de balanço trimestral da empresa.

Em comunicado sobre os lucros do primeiro semestre de 2024, publicado em 7 de maio, a BBI anunciou que está "explorando e avaliando alternativas estratégicas para as operações da Companhia no Brasil que tenham o potencial de maximizar valor para os acionistas, incluindo, mas não se limitando a, uma possível venda das operações". O texto fez com que veículos e internautas especulassem uma saída dos restaurantes da rede do país. O Outback, no entanto, afirmou que continua no Brasil e que as franquias seguem abertas.

Em nota enviada ao Correio, a Bloomin' Brands também garantiu a continuidade. "Com mais de 25 anos de sucesso em território brasileiro, a Bloomin’ Brands esclarece que o Outback Steakhouse não está saindo do Brasil. Os restaurantes da marca não serão fechados. A companhia reitera o compromisso de manter os restaurantes em pleno funcionamento para continuar proporcionando de forma consistente uma experiência excepcional aos clientes", afirma.

A companhia conta, atualmente, com 177 restaurantes em funcionamento no Brasil, sendo 159 Outbacks, 16 Abbraccios e 2 Aussies. Segundo o CEO da empresa, Pierre Berenstein, o Brasil representa grande parcela do lucro da Bloomin' Brands fora dos Estados Unidos. Ele destacou ainda que, até o fim de 2024, devem ser aberto 20 novas franquias da rede no país.