Correio é finalista do VII Prêmio de Jornalismo em Seguros

O Correio Braziliense é finalista do VII Prêmio de Jornalismo em Seguros. A reportagem “No setor de seguros, elas conquistam mais espaço”, de autoria da repórter Rosana Hessel, concorre na categoria especial ASG (Ambiental, social e governança). Cique aqui para ler a versão impressa da reportagem.

A matéria, publicada em 10 de março, na edição impressa e no site do Correio, aborda a trajetória de mulheres no setor de seguros, com entrevistas com executivas e profissionais mulheres da área. O mercado de seguros sempre foi muito masculinizado, mas as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço nesse setor. A preocupação maior com o patrimônio tem feito elas entrarem nesse segmento, tanto no trabalho quanto no consumo, especialmente após a pandemia da covid-19, de acordo com especialistas do setor.

Além da categoria especial, que a cada edição muda o tema, a premiação abrange outras quatro fixas: mídia impressa, audiovisual (incluindo Rádio e TV), webjornalismo (sites e portais) e imprensa. Foram recebidos 306 trabalhos e selecionados 25 finalistas, que foram divulgados nesta segunda-feira (20/5).

A apuração foi feita após a atribuição das notas pelos membros da Comissão de Seleção e, agora, a Comissão de Julgamento elegerá os vencedores em cada uma das cinco categorias e, também, o vencedor geral do prêmio. Ao todo serão distribuídos R$ 120 mil aos três primeiros colocados de cada segmento.

A cerimônia de anúncio dos vencedores acontecerá no dia 11 de junho próximo, na casa de espetáculos Blue Note, em São Paulo.

O prêmio é organizado pela Escola de Negócios e Seguros (ENS) e tem o apoio institucional da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Nesta edição, a premiação tem o patrocínio de oito seguradoras: Prudential (Master), Porto (Ouro), Allianz (Prata), Bradesco Seguros (Prata), Brasilcap (Prata), Capemisa (Prata), Seguros Unimed (Prata) e Tokio Marine (Prata).