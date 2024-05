Confira 5 dicas para bares e restaurantes faturarem no Dia dos Namorados

Com a aproximação do Dia dos Namorados, bares e restaurantes já se preparam para proporcionar uma experiência gastronômica perfeita aos casais (Imagem: 4 PM production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Há pouco menos de um mês para o Dia dos Namorados (12/06), bares e restaurantes começam a se preparar para a data, que é bastante comemorada em espaços gastronômicos. Afinal, como a ocasião pede um jantar romântico, tudo tem que estar perfeito para que os casais tenham uma boa experiência gastronômica.

Para a especialista em negócios gastronômicos, Bianca Fraga, os donos de bares e restaurantes devem se organizar para a data comemorativa que cairá em uma quarta-feira, o que representará um movimento três vezes maior do que o habitual para um dia de semana. "Preparar a equipe, desenvolver um cardápio especial para a data e abrir reservas prévias podem ser boas estratégias para garantir um bom faturamento", explica.

Por isso, a especialista em negócios gastronômicos dá cinco dicas para que bares e restaurantes consigam ter sucesso no Dia dos Namorados. Confira!

1. Planeje sua equipe

Para Bianca Fraga, o Dia dos Namorados é uma data especial. Por isso, prepare-se para trabalhar com uma equipe maior do que o habitual em uma quarta-feira comum, evitando que os clientes tenham uma experiência ruim nessa data.

2. Prepare um cardápio especial

O menu do Dia dos Namorados não precisa ser muito elaborado, mas deve incluir um prato especial. Um menu com entrada, prato principal e sobremesa é ideal para agilizar a venda, entrega e fechamento, explica a especialista.

3. Desenvolva uma bebida especial

Para Bianca Fraga, ter uma bebida alcoólica especial e uma não alcoólica pode ser uma boa estratégia. O objetivo é que ela seja exclusiva para a data. Ela garante que o sentimento de exclusividade ajuda a criar conexão com os clientes e fazer com que eles não esqueçam mais do bar ou do restaurante.?

4. Decore o restaurante com elegância

Aproveite a oportunidade para criar uma atmosfera especial e entrar no espírito da data. Não é preciso um grande investimento; velas, iluminação suave e uma música romântica de fundo já são suficientes.

5. Não esqueça do delivery

Se você trabalha com delivery, invista em embalagens ou brindes personalizados para acompanhar o pedido. Isso faz os clientes se sentirem tão especiais quanto os que estão no local, garantindo que guardem uma lembrança e destacando o estabelecimento

Por Natália Iponema