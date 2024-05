Prévia da inflação sobe 0,44% em maio, puxada por alta na gasolina

A gasolina foi o subitem de maior influência nos resultados do mês, com alta de 1,90% - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país — registrou uma alta de 0,44% nos preços em maio. Segundo os dados, divulgados nesta terça-feira (28/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gasolina foi o subitem de maior influência nos resultados do mês, com alta de 1,90%.

A alta do combustível levou o grupo de transportes a uma elevação de 0,77% no período, também sob influência das passagens aéreas, que registraram alta de 6,04%. Ao todo, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram resultados positivos em maio.

Saúde e cuidados pessoais apresentou alta de 1,07%, com influência de produtos farmacêuticos. De acordo com a pesquisa, o aumento dos preços é atribuído ao reajuste de até 4,50% nos preços dos medicamentos, autorizado a partir de 31 de março.

Alimentação

No grupo alimentação e bebidas, houve alta de 0,26%. A alimentação no domicílio subiu 0,22% em maio. As principais contribuições positivas foram as altas da cebola, do café moído e do leite longa vida. No lado das quedas, destacam-se o feijão carioca, as frutas, o arroz e as carnes.

Na alimentação fora do domicílio, o avanço foi de 0,37%, em virtude da alta da refeição. O lanche teve variação igual à registrada no mês anterior. Com os resultados, o IPCA-15 acumulou 3,70% na janela de 12 meses. No ano, a alta é de 2,12%.

Saiba Mais Economia IR 2024: faltam só 4 dias para encerrar o prazo da entrega da declaração

IR 2024: faltam só 4 dias para encerrar o prazo da entrega da declaração Economia Importação de Whey cresce 176% em quatro anos, mostra análise

Importação de Whey cresce 176% em quatro anos, mostra análise Economia Efeito de enchentes no RS aparece na inflação de leite, arroz e batata em SP

Efeito de enchentes no RS aparece na inflação de leite, arroz e batata em SP Economia Nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard reforça compromisso com acionistas

Nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard reforça compromisso com acionistas Economia Comércio ilegal gera prejuízo de R$ 441 bi ao governo e a 15 setores

Comércio ilegal gera prejuízo de R$ 441 bi ao governo e a 15 setores Economia Governo avalia elevar preço do cigarro para compensar desoneração