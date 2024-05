Últimos dias: saiba como declarar consórcios no Imposto de Renda

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, em 2023, é obrigado a declarar o Imposto de Renda até 31 de maio. E quem teve algum contrato de consórcio durante o ano passado também deve, obrigatoriamente, incluí-lo na prestação de contas ao Leão. Para evitar que o contribuinte caia na malha fina, especialistas ensinam o passo a passo de como ficar em dia com a Receita Federal e fazer o processo de forma simples e rápida.

“Muitas pessoas acham que apenas quem foi contemplado deve declarar seu bem no Imposto de Renda, mas isso não é verdade: todos os consorciados precisam realizar a declaração”, afirma Angélica Pires Urban, diretora administrativa do Consórcio Magalu. “Além do valor pago mensalmente, o membro de um grupo que oferecer um lance também deve declará-lo.”

Todas as informações referentes aos consórcios devem ser descritas na aba “bens e direitos”, tendo a carta de crédito sido contemplada ou não. “Não há segredo para declarar consórcios no Imposto de Renda, é muito fácil, basta ter em mãos os dados da administradora e os valores pagos”, complementa Angélica.

Passo a passo para declaração de consórcio não contemplado

Caso o cliente ainda não tenha sido contemplado com a carta de crédito, ele deve abrir a ficha “bens e direitos” no programa de declaração, selecionar o código 05 (Consórcio Não Contemplado) e, em seguida, o código 99 (Outros Bens e Serviços).

“Feito esse primeiro passo, abrirá o campo de discriminação. Nele, o consorciado deve colocar a maior quantidade de informações possíveis sobre o consórcio, como nome da administradora, CNPJ, número do contrato, grupo, valor da carta de crédito, prazos e bem material a ser adquirido, que pode ser veículo, imóvel, serviço, entre outros”, detalha a especialista.

Em seguida, nos dois próximos campos, é preciso ter uma atenção especial: se o consórcio foi contratado em 2023, é necessário deixar o campo “situação em 31/12/2022” em branco. Já no campo “situação em 31/12/2023”, o cliente deve inserir o valor total das parcelas que foram pagas no ano passado.

Agora, se o consorciado é participante há mais de um ano, por exemplo, desde 2022, é preciso colocar o mesmo valor informado na declaração do IR de 2022 no campo “situação em 31/12/2022”. Já em “situação em 31/12/2023'', basta somar o total informado no campo “situação em 31/12/2022” com as parcelas pagas em 2023.

Passo a passo para declaração de consórcio contemplado

Para fazer a declaração, basta abrir a aba bens e direitos e declarar o bem adquirido “bem imóvel ou móvel” . É preciso incluir na discriminação as parcelas pagas em 2023, o tipo de bem adquirido com detalhes e, por fim, se a contemplação foi por meio de sorteio ou lance. Caso tenha sido a segunda opção, é preciso informar o valor.

O especialista destaca ainda que, na parte da “discriminação”, o cliente deve inserir o máximo de detalhes sobre o consórcio, como o número de parcelas a serem pagas, aquelas que já foram pagas e também fazer o detalhamento do bem adquirido. Caso seja um imóvel, é necessário informar endereço, CEP, número do IPTU, matrícula do imóvel e descrição conforme a escritura. Se for um carro, é preciso informar modelo, placa, ano etc.