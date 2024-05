Restituição do Imposto de Renda: especialistas dão dicas do que fazer com dinheiro extra

O prazo final para declarar o Imposto de Renda 2024 é nesta sexta-feira (31/5). Com isso, muitos já começam a pensar em receber a restituição. Porém, o recebimento de um dinheiro extra sempre gera a dúvida: pagar as dívidas ou investir? Especialistas têm ressaltado que o nível de endividamento e inadimplência dos brasileiros é alto, e quem tiver dívidas, deve usar esse dinheiro para saná-las.

O número de cidadãos endividados no Brasil fechou 2024 com uma nova máxima histórica, como revelou recentemente a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a educadora financeira, Aline Soaper, em março e abril, 78,3% dos brasileiros estavam endividados, e 29,4% estavam inadimplentes. “A população está enfrentando dificuldade de sair da inadimplência em função dos juros elevados, que pioram as despesas financeiras”, comentou.

Aline Soaper explica que se o valor for usado para pagar dívidas as prioridades devem ser, por exemplo: conta de luz e água atrasadas, parcelas vencidas do condomínio, mensalidades atrasadas da escola dos filhos e todas aquelas contas básicas. Todas essas entram na lista de prioridades. Segundo a educadora financeira, em seguida vem as contas de consumo, que estão acumuladas no cartão de crédito — que tem os juros muito altos, e o cheque especial. Por último, se sobrar algum valor, aí sim, em terceiro lugar, vem o planejamento para fazer uma reserva de emergência ou investir.

Em fevereiro de 2023 a B3 (a Bolsa de Valores do Brasil) informou que 6 milhões de pessoas investem em algum tipo de ativo, isso se deve ao valor que os investimentos proporcionam, eles são maiores que a poupança. Para o especialista em investimentos, Renan Diego, as pessoas estão buscando entender mais sobre os investimentos, mas ainda possuem muitas dúvidas. “Para quem ainda não sabe como investir, usar o dinheiro da restituição é uma boa alternativa para começar, mesmo que seja pouca quantia”.

Em 2022, um levantamento revelou que 2 em cada 3 brasileiros iriam usar o dinheiro da restituição para quitar dívidas. Os dados da fintech de recuperação de crédito Acordo Certo, ligada ao Grupo Boa Vista, mostraram que pagar as contas da casa era prioridade para 31% dos entrevistados, e aplicar em investimentos, era a alternativa para 19% dos que receberam restituição.

“O dinheiro da restituição pode ser usado para quitar dívidas específicas, adiantar alguma parcela ou para abater valores de alguma despesa que está consumindo a renda mensal. Com os juros elevados, quem tem dívidas, e não dá prioridade por pagá-las, acaba entrando em uma bola de neve. Se o contribuinte estiver sem dívidas, dá também para usar esses valores recebidos com uma reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai guardar para bancar as despesas mensais fixas por um certo período de tempo”, detalha Diego.

Investimento

O especialista ainda indica investimentos com a restituição do Imposto de Renda para quem não tem dívidas a pagar: “Comece pelo Tesouro Selic ou pelo CDB com liquidez diária, que são aqueles que você pode resgatar a qualquer momento. Isso porque, alguns bancos têm opções de rentabilidade de até 200% do CDB, se você investir por meio de uma corretora de investimentos”, afirmou.

“Esse tipo de investimento possui além da liquidez diária diferentes tipos de liquidez, de acordo com o seu objetivo, sem contar que é muito mais rentável que a poupança. Para quem já tem uma reserva financeira, eu recomendo ir para a bolsa de valores que é onde você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro da restituição, começando por dois ativos diferentes para deixar a sua carteira de investimentos mais atrativa”, completou Diego.