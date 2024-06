Valor dos planos de saúde individuais e familiares pode aumentar até 6,91%

Decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciada nesta terça-feira (4/6) fixou em 6,91% o percentual máximo para reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares. O teto estabelecido vale para o período de maio de 2024 a abril de 2025.

De acordo com a ANS, o reajuste vai incidir sobre o contrato de mais de 8 milhões de beneficiários, o que corresponde a 15,6% dos contratantes de planos de assistência médica no país. A decisão será publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O reajuste pode ser aplicado a partir do mês de aniversário da contratação do plano. Para os serviços que fazem aniversário em maio e julho, os 6,91% deve começar a valer a partir de julho ou, no máximo, em agosto.

A ANS destacou que a variação percentual foi apreciada pelo Ministério da Fazenda e fixada em reunião de Diretoria Colegiada.