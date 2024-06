Haddad se reúne com Papa Francisco em busca de apoio para taxação dos super-ricos

Antes do encontro, em uma coletiva de imprensa, Haddad disse que levaria ao Papa um abraço do presidente Lula, além de "mantê-lo a par dos propósitos do Brasil" - (crédito: Servizio Fotografico/ Vatican Media )

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o Papa Francisco em um encontro privado nesta quinta-feira (6/6), no Vaticano, em Roma. O chefe da equipe econômica do Brasil cumpre agenda na Itália em busca de apoio para uma taxação internacional de grandes fortunas, pauta prioritária da trilha financeira do G20. Pela primeira vez, o Brasil ocupa a presidência rotativa do grupo das maiores economias do mundo.

A reunião foi fechada, sem o acesso da imprensa. Na ocasião, Haddad presenteou o Papa com uma cuia e uma bomba para chimarrão, em referência ao Rio Grande do Sul, que sofre após enchentes, e também recebeu um presente do pontífice. A luta contra a crise climática, com foco para a atual situação do estado gaúcho, também está entre os temas tratados pelo ministro.



“Uma inclinação afetuosa do espírito para a vida é o caminho para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Uma economia global de laços que combatam a miséria e a pobreza”, escreveu Haddad em sua conta no X, antigo Twitter.

— Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) June 6, 2024

Antes do encontro, em uma coletiva de imprensa, Haddad disse que levaria ao Papa um abraço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de “mantê-lo a par dos propósitos do Brasil”.

O chefe da Fazenda se encontrou ainda com os chefes da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, e da Espanha, Carlos Cuerpo. Além disso, Haddad participou de uma conferência sobre a dívida de países do Sul Global organizada pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia, ligada à Santa Sé.