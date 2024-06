Mercado de bebidas ilícitas tem crescimento de mais de 30%, aponta Weber

"Mesmo com a retomada econômica, ilícitos permanecem em patamar superior ao período pré-pandêmico e representam hoje cerca de 30% do volume total do mercado de bebidas destiladas", apontou Weber - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Durante evento promovido pelo Correio, nesta terça (11/6) sobre Bebidas Alcoólicas: Segurança jurídica no Imposto Seletivo, o consultor líder na Euromonitor International, Leonardo Weber, apresentou um estudo, aponta que o mercado ilegal cresceu. "Trazendo aqui os principais números, eu começo com o dado que indica, que hoje o mercado de álcool ilícito, em álcool puro, ultrapassa 200 milhões de litros. Esse é um crescimento de mais de 30%, desde 2017, crescimento acumulado, quando nós produzimos esse estudo pela primeira vez. Em proporção do mercado total de bebidas, se aproxima de 16%, de todas as bebidas", disse.

Segundo a pesquisa, o mercado de bebida ilegal no Brasil movimentou, em 2023, mais de R$ 56 bilhões. Ainda de acordo com o estudo, o rombo aos cofres públicos também em 2023 com perda de arrecadação bateu na casa dos R$ 28,2 bilhões, alta de 176% se comparado ao ano de 2017, quando o montante foi de R$ 10,2 bilhões.

“Mesmo com a retomada econômica, ilícitos permanecem em patamar superior ao período pré-pandêmico e representam hoje cerca de 30% do volume total do mercado de bebidas destiladas”, apontou Leonardo Weber.