Enel promete a Lula investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anos

Enel promete investimentos de R$ 20 bilhões e melhorias na prestação do serviço no Brasil. - (crédito: Borgo Egnazia - DIvulgação G7)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participa como convidado da cúpula do G7 -- grupo das economias mais industrializadas do planeta: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Itália economista, em Fasano, na Itália, se encontrou, na manhã deste sábado (15/6), com a primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente da estatal italiana de eletricidade Enel, empresa que assumiu da AES Eletropaulo a distribuição de energia na capital paulista. No encontro o CEO, Flavio Cattaneo, garantiu a Lula que o grupo fará um investimento de quase R$ 20 bilhões no país.

A empresa, que no estado de São Paulo vem sofrendo críticas pela qualidade do serviço depois de uma série de apagões que atingiram a cidade. À época, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, presente no encontro deste sábado, chegou a ameaçar rever os contratos de concessão da empresa no país. Apesar dos sobressaltos Cattaneo reafirmou ao presidente Lula que o Brasil é um país prioritário na estratégia de crescimento da empresa.

O executivo anunciou que a companhia ampliou em 45% o investimento no Brasil em relação ao previsto no seu Plano Estratégico anterior, o que mostra o comprometimento da companhia com o país. Apenas na manutenção e melhora das redes de distribuição, principal alvo das críticas da atuação da empresa em São Paulo, a ampliação dos investimentos chegará a 75%, recebendo US$ 2,9 bilhões (R$ 15,6 bilhões) entre 2024-2026, acima do plano de investimentos anterior (2023-2025), que previa US$ 1,6 bilhão (R$ 8,6 bilhões).

Em nota à imprensa sobre o encontro, a Enel citou as falhas na capital paulista como eventos climáticos extremos, mas aponta que com os novos investimentos e a ampliação do número de trabalhadores atingirá uma melhora na prestação de serviços da empresa.

“Após os eventos climáticos extremos que em 2023 causaram interrupções no serviço elétrico em algumas áreas de suas concessões, a empresa decidiu intervir com determinação por meio de um plano que prevê, além do significativo aumento dos investimentos em qualidade e resiliência, também um importante aumento da sua força de trabalho no país, um plano compartilhado com as principais autoridades brasileiras durante vários encontros institucionais nos meses passados, sendo o último deles o de hoje (15/05) entre o CEO mundial da Enel, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o presidente brasileiro e o ministro de Minas e Energia do Brasil” disse a empresa em nota.

Além de Lula, Silveira, Meloni e Cattaneo, participou do encontro o diretor de Relações Externas da empresa, Nicolò Mardegan.