Nvidia passa Apple e Microsoft e se torna a empresa mais valiosa do mundo

A Nvidia, produtora de chips e líder em inteligência artificial (IA), ultrapassou nesta terça-feira (18/6) a Microsoft e a Apple e se tornou a empresa pública mais valiosa do mundo. Seus chips desempenham um papel central na corrida para dominar o mercado de IA. Com um crescimento de 266% em suas ações nos últimos 12 meses, a Nvidia foi impulsionada pela demanda de seus processadores que são usados em massa para ferramentas de IA.



Em números, o valor de mercado da Nvidia agora é de US$ 3,34 trilhões, enquanto a Microsoft está avaliada em US$ 3,32 trilhões e a Apple em US$ 3,28 trilhões. As ações da Nvidia subiram 181,7% até agora este ano, valor que equivale mais que o PIB do Brasil em 2024.

A Nvidia, até pouco tempo atrás, era conhecida apenas por vender hardware para jogos de videogame, chamadas de placas de vídeo, que são as responsáveis pelos gráficos gerados em uma tela durante um jogo de videogame.

O diferencial da empresa foi a tecnologia chamada de Cuda (Arquitetura de Dispositivo Unificado de Computação), que “cria uma camada intermediária entre o chip da placa e programas de IA, permitindo que os aplicativos usem os recursos de paralelismo da placa de vídeo para diversas aplicações além do vídeo”, explica o pesquisador Euclides Lourenço Chuma, membro Sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE).

Outras gigantes do setor de tecnologia estão apostando na IA. A OpenAI, avaliada em US$ 86 bilhões, recebeu US$ 34,7 bilhões em investimentos — com a Microsoft contribuindo com quase um terço desse montante. Também estão fortes nesse mercado a Anthropic, avaliada em US$ 18,4 bilhões, que arrecadou US$ 7,7 bilhões, com a Amazon anunciando um acordo para investir até US$ 4 bilhões na empresa. Todas essas empresas utilizam processadores da Nvidia em pesquisas ou servidores que aprimoram a inteligência artificial a partir de redes neurais artificiais.

Um dos fundadores e atual CEO da Nvidia, Jesen Huang, disse que a IA será a próxima revolução industrial. “IA trará ganhos significativos de produtividade para quase todas os setores e ajudará as empresas a serem mais eficientes em termos de custo e energia”, afirmou o empresário. A fortuna de Jesen também aumentou com a subida das ações e chegou a US$ 118,9 bilhões neste ano.

