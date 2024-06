CB Debate: A força do Nordeste na transformação social do país; acompanhe

O potencial econômico da região será tema do CB Debate, que conta com o apoio do Banco do Nordeste - (crédito: Divulgação/Banco do Nordeste)

O potencial econômico da região Nordeste será tema do CB Debate desta quarta-feira (19/6), a partir de 9h30. Com apoio do Banco do Nordeste, o encontro reunirá especialistas que explicarão por que a região deve ser vista como um motor de transformação social. Os convidados abordarão políticas públicas, tendências e potencialidades naturais que contribuem para que o Nordeste implemente, cada vez mais, políticas de fomento ao desenvolvimento sustentável.

O debate contará com dois painéis. O primeiro vai discutir sobre as políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social. Já o segundo terá como tema o emprego formal, geração de renda e inclusão social. O evento será realizado no auditório do Correio Braziliense e será transmitido ao vivo no canal do jornal no Youtube.

Acompanhe o CB Debate:

Sob mediação do editor de Política e Brasil do Correio Braziliense, Carlos Alexandre de Souza, e da colunista Denise Rothenburg, o evento tem a presença confirmada de Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste; Décio Lima, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Anderson Possa, diretor de negócios do Banco do Nordeste do Brasil e Guilherme Melo, secretário de política econômica do Ministério da Fazenda.

Também estarão presentes Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Adriana Melo, secretária nacional de políticas de desenvolvimento regional e territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Júlio César, deputado federal (PSD-PI), coordenador da Bancada do Nordeste e terceiro-secretário da Câmara dos Deputados; Tadeu Alencar, secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Uallace Moreiras, secretário de desenvolvimento industrial, inovação, comércio e serviços do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e José Aparecido, presidente do Sistema Fecomércio-DF.



