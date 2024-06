IRPF 2024: receita abre consulta ao 2º lote da restituição

A Receita abre nesta sexta-feira (21/6), a partir das 10 horas, a consulta ao segundo lote de restituição do IRPF 2024. Serão contemplados 5.755.667 contribuintes. O valor total dos pagamentos será de R$ 8,5 bilhões. Os pagamentos serão feitos a partir de 28 de junho.

Devido à tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Receita também incluiu os contribuintes domiciliados no Estado no grupo prioritário para receber a restituição do IR 2024.

Veja quem entrou no lote:

140.360 contribuintes idosos acima de 80 anos



1.024.071 contribuintes entre 60 e 79 anos



66.287 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave



459.444 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério



3.812.767 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX



252.738 contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no RS

Neste ano, órgão vai distribuir ao todo cinco lotes de restituição. O primeiro já foi pago em 31 de maio e os próximos seguem até o fim de setembro. Confira o cronograma completo abaixo:

2º lote: 28 de junho;

3º lote: 31 de julho;



4º lote: 30 de agosto;



5º lote: 30 de setembro.

Consulta de lote:

O contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção "Meu Imposto de Renda". Em seguida, basta clicar em "Consultar a Restituição".

Na ferramenta, o contribuinte deve informar CPF, data de nascimento e ano de exercício da declaração (2024). A restituição é depositada na conta informada ou na chave PIX indicada pelo contribuinte na entrega da declaração.

