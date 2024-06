Governo Central tem déficit de R$ 60,983 bilhões em maio

As contas do Governo Central registraram deficit primário em maio. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 60,983 bilhões. O resultado sucedeu o superavit de R$ 11,082 bilhões em abril.





O resultado do mês passado ficou quase em linha com a expectativa do mercado financeiro, cuja mediana apontava um deficit de R$ 58,10 bilhões. O dado de abril ficou dentro do intervalo das estimativas, todas de deficit, que variavam de R$ 70,0 bilhões a R$ 25,5 bilhões. O saldo — que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central — foi o pior desempenho em termos reais para o mês desde 2020, também figurando como o segundo pior resultado na série histórica do Tesouro, que foi iniciada em 1997. Em maio de 2023, o resultado havia sido negativo em R$ 45,014 bilhões, em valores nominais.O resultado do mês passado ficou quase em linha com a expectativa do mercado financeiro, cuja mediana apontava um deficit de R$ 58,10 bilhões. O dado de abril ficou dentro do intervalo das estimativas, todas de deficit, que variavam de R$ 70,0 bilhões a R$ 25,5 bilhões.

Leia mais: Dívida pública bruta atinge maior nível desde abril de 2022

No acumulado do ano até maio, o Governo Central registrou deficit de R$ 29,998 bilhões, o pior resultado desde 2020. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era positivo em R$ 1,834 bilhão, em termos nominais.



Em maio, as receitas tiveram alta real de 8,3% em relação a igual mês do ano passado. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, houve avanço real de 8,5%. Já as despesas subiram 14% em maio, já descontada a inflação. No acumulado destes cinco meses, a variação foi positiva em 13%.



Em 12 meses até maio, o Governo Central apresenta deficit de R$ 268,4 bilhões, equivalente a 2,36% do PIB. Desde janeiro de 2024, o Tesouro passou a informar a relação entre o volume de despesas sobre o PIB, uma vez que o arcabouço fiscal busca a estabilização dos gastos públicos.



No acumulado dos últimos 12 meses até maio, as despesas obrigatórias somaram 18,6% em relação ao PIB, enquanto as discricionárias do Executivo alcançaram 1,8% em relação ao PIB no mesmo período.



Para 2024, o governo persegue duas metas. Uma é a de resultado primário, que deve ser neutro (0% do PIB), permitindo uma variação de 0,25 ponto porcentual para mais ou menos, conforme estabelecido no arcabouço. O limite seria um déficit de até R$ 28,8 bilhões. A outra é de limite de despesas, que é fixo em R$ 2,089 trilhões neste ano.



No último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, publicado em maio, o Ministério do Planejamento e Orçamento estimou um resultado deficitário de R$ 14,5 bilhões nas contas deste ano, equivalentes a 0,1% do PIB.



Aberturas



As contas do Tesouro Nacional — incluindo o Banco Central — registraram um superavit primário de R$ 45 milhões em maio, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro. No ano, o superavit primário acumulado nas contas do Tesouro Nacional (com BC) é de R$ 123,324 bilhões.



Já o resultado do INSS foi deficitário em R$ 61,027 bilhões no mês passado. Nos primeiros cinco meses de 2024, o resultado foi negativo em R$ 153,322 bilhões.



As contas apenas do Banco Central tiveram superavit de R$ 129 milhões em maio e déficit de R$ 117 milhões nos cinco primeiros meses de 2024.