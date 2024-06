Brasil soma mais de 90 milhões de empreendedores em 2023, aponta Sebrae

São Paulo — O sonho de abrir o próprio negócio está cada vez mais latente entre os brasileiros. Segundo pesquisa do Sebrae, o país somou mais de 90 milhões de empreendedores e potenciais empreendedores em 2023. Os dados apontam, ainda, uma perspectiva de que haverá mais empreendedores adultos nos próximos três anos. Atualmente, o Brasil é o segundo país com a maior população adulta não empreendedora, atrás apenas da Índia.

O levantamento ainda aponta que o país abriu 859 mil micro e pequenas empresas em 2023, uma alta de 6,62% em relação ao ano anterior, o que representa uma média de 2,3 mil novos negócios desse porte abertos por dia.

A Associação Brasileira de Franchising (ABF), em parceria com o Sebrae, incentiva e apoia o empreendedorismo no Brasil. No setor de franquias existem opções para todos os bolsos. Na ABF Expo 2024, por exemplo, é possivel encontrar franquias a partir de R$ 1.000. A feira de franquias vai até o dia 29 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Leia mais: O sucesso de franquias brasilienses que chegaram a vários pontos do Brasil

O Correio separou três das franquias mais em conta para quem quer começar a empreender:

1° Frogpay - R$ 4.999

A franquia de maquininha Frogpay é uma fintech que dá apoio a outras empresas. A marca é uma instituição financeira que foge das amarras oferecendo soluções inovadoras em pagamentos e franquias rentáveis com baixo investimento. O objetivo é priorizar as pessoas e a qualidade do atendimento, proporcionando uma consultoria personalizada para avaliar o melhor plano para o seu negócio.

2° Club Turismo - R$ 6.900

Em fevereiro, o setor de hotelaria e turismo passou por uma recuperação positiva no período pós pandêmico. No ano passado, o crescimento atingiu 16,4%. Liderada por uma mulher, a microfranquia Club Turismo tem o empoderamento feminino como base, tendo 58% das suas unidades comandadas por mulheres. O objetivo da CEO e cofundadora da rede, Ana Virginia Falcão, é fortalecer essa representatividade e incentivar outras empresas a seguirem caminhos de inclusão e diversidade.

3° Tz Viagens - R$ 7.500

Seguindo o setor, que está em crescimento, a TZ Viagens oferece uma operação integrada, de baixo investimento com retorno rápido. A rede de agências proporciona aos franqueados um site personalizado com vendas on-line, garantindo um apoio para aqueles que se tornarem franqueados. A franquia está oferecendo valores mais acessíveis para que novos franqueados possam ingressar no segmento.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Franchising