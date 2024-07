7 vantagens do trabalho autônomo 

O trabalho autônomo refere-se a uma forma de emprego na qual profissionais oferecem serviços temporários, muitas vezes especializados, para clientes ou empresas, sem um vínculo empregatício permanente. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último trimestre de 2022 existiam mais 25,7 milhões de trabalhadores independentes no Brasil – um aumento de 4,7% em relação ao ano de 2021.

Abaixo, confira as vantagens que os profissionais independentes podem ter!

1. Flexibilidade de horários

Em muitos casos, freelancers têm a liberdade de definir seus próprios horários de trabalho, o que permite conciliar melhor a vida pessoal e profissional. Eles podem escolher quando trabalhar, seja durante o dia, à noite ou nos fins de semana, adaptando as demandas às suas preferências e necessidades.

2. Localização geográfica

Optar pela modalidade autônoma frequentemente significa ter a liberdade de trabalhar de qualquer lugar, dependendo da profissão. Isso elimina a necessidade de deslocamento diário para um escritório fixo, possibilitando que os profissionais realizem seu trabalho de casa, em cafés, espaços de coworking ou, até mesmo, durante viagens. Claro, dependendo sempre do tipo de trabalho de cada profissional.

3. Variedade de projetos e clientes

Freelancers têm a oportunidade de trabalhar em uma ampla gama de projetos e com diversos clientes. Isso não só oferece experiência em diferentes áreas e setores, mas também permite que os profissionais diversifiquem suas habilidades e construam um portfólio versátil.

4. Autonomia e controle

Como freelancers são seus próprios chefes, eles têm autonomia total sobre suas decisões profissionais. Isso inclui negociar termos contratuais e definir suas próprias estratégias de trabalho e crescimento de carreira.

É preciso que o empreendedor almeje o desenvolvimento profissional contínuo para se atualizar com as tendências do mercado (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

5. Desenvolvimento profissional contínuo

Trabalhar como profissional autônomo exige que você se mantenha atualizado em relação às tendências do mercado e às melhores práticas da sua área. Isso incentiva o aprendizado e o aperfeiçoamento de novas habilidades.

6. Potencial de ganho variável

Embora haja variação na demanda por projetos e clientes ao longo do tempo, trabalhar como freelancer pode oferecer um potencial de ganho variável significativo. Você tem a oportunidade de aumentar o seu lucro conforme expande sua base de clientes e melhora suas habilidades.

7. Construção de marca pessoal

Atuar como profissional independente permite que você construa uma marca pessoal forte e reconhecível no mercado. À medida que você entrega trabalhos de alta qualidade e estabelece relações positivas com clientes, sua reputação pode se fortalecer, abrindo portas para novas oportunidades e projetos mais desafiadores.

Contudo, é importante ressaltar também que o profissional que escolhe ou precisa trabalhar de maneira independente, acaba perdendo alguns direitos trabalhistas. Por isso, precisa se preocupar, por exemplo, com a própria previdência, férias e reservas para o futuro.