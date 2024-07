Poupança tem entrada líquida de R$ 12,756 bi em junho, aponta BC

A caderneta de poupança registrou entrada líquida de R$ 12,756 bilhões em junho, com os depósitos superando os saques. De acordo com os dados, divulgados nesta sexta-feira (5/7) pelo Banco Central (BC), este é o terceiro mês do ano com resultado positivo e o maior volume desde dezembro do ano passado.

No mês passado, os brasileiros depositaram R$ 348,063 bilhões e sacaram R$ 355,307 bilhões da poupança. No período, o rendimento foi de R$ 5,430 bilhões e o saldo da caderneta ficou em R$ 1,011 trilhão.



O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registrou entrada líquida, em junho, de R$ 8,882 bilhões, enquanto a poupança rural teve entrada de R$ 3,873 bilhões. O saldo positivo, no entanto, não foi capaz de compensar as perdas dos primeiros meses do ano. A aplicação encerrou o primeiro semestre com saída líquida de R$ 2,793 bilhões.

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial). O percentual vale para sempre que a taxa básica de juros figurar acima de 8,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 10,5% ao ano.

A aplicação vem perdendo recursos em série desde 2021, afetada por inflação elevada, endividamento das famílias e juros altos. Em 2022, o saldo foi negativo em R$ 103,237 bilhões, o pior ano na história da poupança. Em 2023 como um todo, a modalidade teve resgate de R$ 87,819 bilhões.



