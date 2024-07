Lupi anuncia pente-fino em 800 mil benefícios temporários do INSS

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, anunciou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar um “pente-fino” em mais de 800 mil benefícios temporários em agosto. O anúncio aconteceu durante a cerimônia que marcou os 34 anos do INSS, na sede do órgão em Brasília, nesta sexta-feira (5/7).

Segundo Lupi, a auditoria, segundo a lei, deveria acontecer a cada dois anos, mas não ocorre desde 2018. A revisão deve atingir apenas os benefícios temporários, como o auxílio-doença, mas não o Benefício de Prestação Continuada (BPC), gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

"Todo mundo que tem mais de dois anos de benefício temporário tem a necessidade de fazer um novo exame para saber se ele continua tendo direito. Isso já está sendo organizado e vai atingir em torno de 800 mil pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que poderão ter que fazer uma nova perícia para confirmar o nosso benefício."

O ministro alertou, porém, que não é necessário correr para as agências do órgão já que a primeira validação será com os dados dos cadastros públicos, como, por exemplo, o beneficiário do auxílio-doença que voltou a constar no cadastro de empregados, ou seja, que teve a carteira assinada, mas continuou a receber o auxílio.

Os segurados que apresentarem qualquer inconsistência no cadastro serão gradativamente chamados, para, então, realizar uma nova perícia médica ou apresentar documentação, explicou Lupi.



"Estamos começando um sistema de triagem, de apuração, de possíveis irregularidades para corrigir rumos”, reforçou.