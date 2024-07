Extratos bancários ganham novo padrão a partir desta segunda-feira

Os termos utilizados em extratos bancários passarão a ser padronizados a partir desta segunda-feira (8/7). De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a mudança visa tornar a compreensão das informações mais acessível, principalmente para aqueles que possuem ou precisam acessar contas bancárias de mais de um banco.



Atualmente, as instituições financeiras utilizam mais de 4 mil nomenclaturas diferentes para as operações bancárias. A padronização vai abranger inicialmente as denominações existentes para as operações de saque e depósito. Posteriormente, as demais operações financeiras serão incluídas no processo de padronização.

Ao todo, foram padronizadas 44 operações: 30 de depósitos e 14 de saques. Com as novas regras, operações como “depósito de cheque no ATM”, utilizada por algumas instituições financeiras quando o cliente deposita cheque nos caixas eletrônicos (ATM) da agência, passam a ser descritas no extrato com a sigla “DEP CHEQUE ATM”, por exemplo.

Já as operações em que o cliente saca dinheiro em espécie no caixa convencional da agência, com o cartão da conta, serão impressas nos extratos como “SAQUE DIN CARTÃO AG”.



“A iniciativa vai universalizar as informações, trazendo mais compreensão ao cliente sobre a operação que ele realizou, além de ampliar o acesso da população aos serviços bancários”, afirma o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.