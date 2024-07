Brasil vai bater recorde de visitantes em 2024, garante Sabino

"Nos primeiros quatro meses do ano, nós atingimos 3,2 milhões de turistas estrangeiros, a metade do recorde histórico, sendo que ainda temos dois terços do ano pela frente", disse Sabino - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, garantiu que o país deve bater recorde na atração de visitantes estrangeiros em 2024. Ele destacou que o setor é uma indústria limpa, “que não tem chaminé”, e apontou a importância dos esforços do atual governo no fomento ao turismo.

“No ano passado, nós superamos todos os recordes de brasileiros viajando dentro do país, só de bilhetes aéreos foram mais de 112 milhões de passagens voadas. Este ano, eu faço uma profecia, mas pautada em números, nós vamos bater o recorde de turistas estrangeiros visitando o país em 2024. Hoje, nos primeiros quatro meses do ano, nós atingimos 3,2 milhões de turistas estrangeiros, a metade do recorde histórico, sendo que ainda temos dois terços do ano pela frente”, frisou o ministro.



Leia também:

A participação do setor no produto interno bruto (PIB) brasileiro, segundo Sabino, já é de 8%, mas ele avaliou que a participação deve ser ampliada ainda em 2024.

“O turismo já contribui com 8% do PIB brasileiro e seguimos firmes para alcançar os dois dígitos. Sabemos que essa atividade emprega dezenas de milhares de pessoas em todo país e é uma indústria limpa, que não tem chaminé”, reforçou.

A declaração foi dada na abertura do evento para gestores públicos chamado Transformar Juntos, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nesta terça-feira (9/7), em Brasília.

Na ocasião, Sabino ressaltou ainda que quase metade dos empreendedores da indústria do turismo é formada por micro e pequenos empreendedores.