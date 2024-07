5 especialidades valorizadas na área do Direito

Algumas áreas do Direito são mais requisitadas no mercado (Imagem: wedmoments.stock | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

O Direito é um campo amplo e multifacetado que aborda o estudo e a implementação das leis e regulamentações que controlam as relações sociais, econômicas e políticas em uma sociedade. Profissionais da área, como advogados, juízes e promotores, desempenham papéis importantes na defesa dos direitos individuais e coletivos, assegurando que a justiça seja equitativa e acessível a todos.

Algumas especialidades são muito valorizadas atualmente. A seguir, veja quais são!

1. Direito empresarial

Especialidade que foca em questões relacionadas às empresas e negócios, incluindo fusões e aquisições, contratos, propriedade intelectual e compliance. Com a globalização e a complexidade crescente dos negócios, essa área é altamente valorizada. O advogado corporativo recebe, em média, R$ 6 mil, mas o salário mensal pode atingir R$ 8 mil.

2. Direito tributário

Trata das questões relacionadas à tributação e fiscalidade, ajudando empresas e indivíduos a navegarem pelas complexas leis fiscais e a otimizar a carga tributária. A constante mudança nas legislações fiscais aumenta a demanda por especialistas nessa área. Em média, um advogado tributário recebe um salário mensal de R$ 5.900. Contudo, esse valor pode variar entre R$ 4 mil e R$ 14 mil.

Dependendo da experiência do profissional, a área do direito trabalhista oferece salário de até R$ 15 mil (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

3. Direito trabalhista

Lida com as relações entre empregadores e empregados, abrangendo questões como direitos trabalhistas, negociações sindicais e litígios trabalhistas. A importância de manter relações de trabalho justas e legais faz dessa especialidade uma das mais requisitadas. A média salarial mensal dessa área gira em torno de R$ 4.700. Dependendo do grau de experiência do profissional, o valor pode variar entre R$ 7 mil e R$ 15 mil.

4. Direito penal

Envolve a defesa ou a acusação de indivíduos em casos de crimes. Advogados criminalistas são essenciais para garantir que os direitos dos acusados sejam respeitados e que a justiça seja feita, tanto na defesa quanto na acusação. Um profissional da área ganha em média R$ 5 mil por mês. No entanto, o salário pode chegar a R$15 mil.

5. Direito digital

Com o avanço da tecnologia e o crescimento do uso da internet, questões legais relacionadas à privacidade de dados, crimes cibernéticos, e-commerce e propriedade intelectual digital têm se tornado cada vez mais relevantes. Advogados especializados em direito digital são muito procurados para lidar com essas novas e complexas situações. A média salarial mensal dessa área é de R$ 6.500. Contudo, o valor pode chegar a quase R$ 16 mil.