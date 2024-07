Quanto ganha um motorista de app? Veja valores obtidos em 10 capitais

Levantamento realizado pela startup StopClub, e divulgado pelo Uol nesta quarta-feira (17/7), mostra uma estimativa de quanto ganham os motoristas de aplicativo em dez capitais brasileiras. A pesquisa leva em consideração a receita bruta, os gastos mensais e as horas trabalhadas por esses profissionais.

Em Brasília, por exemplo, o ganho bruto ultrapassa os R$ 5 mil, mas considerando os gastos com gasolina e manutenção do veículo, os motoristas chegam a lucrar R$ 1.320,64 por 50 horas semanais trabalhadas.

Já em São Paulo, esses trabalhadores podem ter faturamento mensal bruto na casa dos R$ 6,5 mil. No entanto, contando com os gastos com combustível, IPVA e manutenção do carro o lucro é de R$ 2,5 mil por mês.



Veja a lista completa:

São Paulo: R$ 6.428,57 (receita) - R$ 3.926,96 (gasto, incluindo combustível, IPVA e manutenção) = R$ 2.501,61 (lucro) em 60 horas semanais;

Rio de Janeiro: R$ 6.000 - R$ 3.585,69 = R$ 2.414,31 em 54 horas semanais;

Belo Horizonte: R$ 6.428,57 - R$ 3.622,80 = R$ 2.805,77 em 54 horas semanais;

Porto Alegre: R$ 6.428,57 - R$ 3.900,99 = R$ 2.527,58 em 50 horas semanais;

Brasília: R$ 5.215,71 - R$ 3.895,07 = R$ 1.320,64 em 50 horas semanais;

Recife: R$ 4.285,71 - R$ 3.137,44 = R$ 1.148,27 em 50 horas semanais;

Salvador: R$ 5.142,86 - R$ 3.430,67 = R$ 1.712,19 em 54 horas semanais;

Curitiba: R$ 5.785,71 - R$ 3.897,47 = R$ 1.888,24 em 56 horas semanais;

Fortaleza: R$ 5.142,86 - R$ 3.195,34 = R$ 1.947,52 em 56 horas semanais;

Goiânia: R$ 5.142,86 - R$ 3.101,36 = R$ 2.041,50 em 54 horas semanais.