Apagão cibernético global gera impactos em operações de bancos no Brasil

O apagão cibernético global que afetou vários países nesta sexta-feira (18/7), gerou impacto em operações bancárias no Brasil. Alguns bancos e fintechs brasileiros apresentavam instabilidades em seus aplicativos nas primeiras horas do dia.

Reclamações registradas no site do Downdetector, apontam problemas em canais digitais de pelo menos quatro instituições financeiras: Banco Pan, Bradesco, Neon e Next.

No X (antigo Twitter), usuários do banco Bradesco relataram problemas para fazer login e pagamentos. O nome do banco está entre os termos mais comentados da rede social. Aoo Bradesco afirmou que "equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente."