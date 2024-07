Dia dos Pais: roupas e perfumes são os presentes mais procurados, indica CNC

Uma das principais datas para o varejo deve atrair um público maior em 2024. A estimativa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta um crescimento de 4,7% no volume de vendas no Dia dos Pais deste ano, alcançando R$ 7,7 bilhões. Celebrada em todo segundo domingo de agosto, neste ano, a data será comemorada no dia 11 deste mês.

“Com a taxa de desemprego no menor patamar dos últimos 10 anos e sinais positivos para o consumo, esperamos que as vendas para esta data comemorativa aumentem significativamente", destaca o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros. A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a taxa de desocupação (7,1%) é a menor desde 2014.

A estimativa feita pela entidade ainda projeta que roupas e perfumes devem ser os produtos mais vendidos neste ano. Segundo a CNC, o faturamento das lojas de vestuários nesta data deve alcançar R$ 3,07 bilhões, enquanto que os estabelecimentos que vendem cosméticos devem faturar R$ 1,51 bilhão. Na sequência, aparece utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 1,19 bilhão).

Somados, os três segmentos devem responder por cerca de 75% de todas as vendas do varejo nesta época. Além disso, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem concentrar praticamente a metade de todo o volume comercializado no país. O economista da CNC, Fabio Bentes, responsável pela estimativa, acredita que a queda nos preços de itens importantes, como aparelhos eletrônicos, deve facilitar o consumo, apesar de roupas e perfumes – considerados presentes clássicos – continuarem a ser os preferidos.